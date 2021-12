Berlin va donc jouer le rôle de laboratoire à ciel ouvert pour WeShare, l’offre d’autopartage de Volkswagen. Le constructeur a ainsi pris la décision de se lancer dans la mobilité partagée en collaboration Vulog, mastodonte du secteur.La flotte berlinoise se déclinera sous la forme de 1 500 e-Golf, auxquelles s’ajouteront quelque 500 véhicules e-Up! au début de l’année 2020. Les premières unités de la ID.3 leur emboîteront le pas juste après sa mise sur le marché mi-2020. La singularité de l’offre berlinoise réside en son caractère éco-responsable : les voitures proposées, 100% électriques, s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique que doivent opérer les constructeurs à l’échelle mondiale.« Avec WeShare, nous avons adapté l’autopartage aux besoins des utilisateurs : facile à utiliser avec un fonctionnement 100 % électrique, à l’énergie verte. Cette offre de grande ampleur et cohérente nous permet de nous démarquer de la concurrence. Nous sommes particulièrement bien positionnés pour participer au marché en pleine expansion de l’autopartage », se félicite ainsi, membre du directoire de Volkswagen, en charge de Digital Car et Services.Avec WeShare, Vokswagen investit un marché allemand déjà largement séduit par une mobilité partagée en plein essor populaire : de 180 000 usagers en 2010, leur nombre s’élève en 2019 à près de 2,5 millions (pour 23 000 véhicules). Soit une multiplication par 14 (!) du total des utilisateurs réguliers de ces services, en seulement une décennie.A noter qu’en 2020, Volkswagen prévoit également des élargissements de son offre WeShare à Prague et à Hambourg.Plus globalement, il semblerait que la firme allemande souhaite redorer un blason vivement écorné par le dieselgate en 2015, en tentant de s’octroyer une étiquette de « constructeur propre ». Volkswagen entame ainsi un nouveau cycle placé sous le signe de la responsabilité environnementale : il prévoit de lancer 70 modèles de véhicules électrifiés d’ici à 2028.