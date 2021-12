Volkswagen ne veut pas traîner en matière de véhicules électriques. Le groupe automobile met même les bouchées doubles sur le sujet des batteries en annonçant avoir ouvert, via sa filiale Volkswagen Group Components, l'un des sites de R&D les plus modernes d'Europe dans les technologies cellulaires de batteries. Ce qui lui permet de franchir une étape supplémentaire vers le développement et la production de ses propres cellules de batterie pour l'électromobilité.

Le centre R&D Volkswagen compte quatre laboratoires

Ce centre, qui a éclos le 13 septembre 2021 à Salzgitter (Allemagne), semble ultramoderne et rassemble plusieurs laboratoires, dont la totalité a nécessité plus de 70 millions d'euros d’investissements d’euros supplémentaires dans l’expansion des installations. Au total, 250 emplois dans la haute technologie vont être créés puisqu’« à l’avenir environ 250 experts utiliseront les quatre laboratoires pour mener leurs travaux de recherche sur le développement, l’analyse et le test des cellules », confirme Volkswagen. On note que les nouveaux laboratoires permettront de lancer de vastes programmes de test des cellules de batteries avec jusqu’à 200 méthodes d’analyse différentes ainsi que le développement de nouvelles formulations sur une superficie initiale de 2 500 m².



Comme le souligne le constructeur ensuite, la production en série des nouvelles cellules unifiées à la gigafactory de Salzgitter devrait débuter à compter de 2025. Une fois l’activité lancée, le site pourrait devenir progressivement le premier centre de batteries en Europe. Et d’ici 2030, le groupe Volkswagen prévoit d’exploiter six usines de cellules en Europe avec ses partenaires, pour une capacité de production de 240 GWh. « La nouvelle cellule unifiée devrait créer des synergies et réduire le coût des batteries de près de 50 % », ajoute-t-il.

« Avec ces nouveaux laboratoires ultramodernes, nous élargissons notre expertise en matière de développement et de production de cellules de batteries, l’élément central du véhicule électrique. Le site Volkswagen de Salzgitter montre que l’industrie automobile allemande est capable de réussir sa transformation et de passer des systèmes de motorisation conventionnels à l’électromobilité. Nous attirons les meilleurs chercheurs et, en tant que pionnier du secteur, nous créons les emplois de demain », explique Thomas Schmall, membre du directoire de Volkswagen AG en charge de la Technologie et Président du directoire de Volkswagen Group Components.