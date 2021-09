À l’occasion des 70 ans de l’unité de production catalane de Seat, la plus grande de la marque, le président du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a souligné l’élément suivant dans son discours : « En Espagne, nous prévoyons une production locale de voitures électriques ici à Barcelone, dans l'usine de Martorell (...) Je pense que c'est une chance historique de transformer la deuxième puissance automobile en Europe ».

Seat injecte 5 milliards d'euros et Volkswagen 60 milliards d'euros

Le groupe automobile Volkswagen y prévoit en effet de produire des véhicules électriques à la suite d’une importante enveloppe débloquée et officialisée. Le projet sera en partie financé par les fonds européens du grand plan de relance post-pandémie, dont l'Espagne sera l'un des principaux bénéficiaires, a précisé le patron. Seat et Volkswagen feront également partie d'un consortium public-privé destiné à construire la première usine de batteries pour voitures électriques en Espagne, aux côtés du groupe énergétique Iberdrola, avait annoncé le gouvernement espagnol, le jeudi 4 mars dernier.



C’est donc 5 milliards d’euros qui seront injectés par la marque Seat entre 2020 et 2025 en Espagne, principalement pour le développement du modèle électrique en ses murs et une première série de voitures produites dans quatre ans. Mais c'est sans compter sur un total de 60 milliards d’euros d’investissements au niveau mondial d’ici à 2024 que le groupe Volkswagen a prévu de travailler davantage autour des domaines de la voiture électrique et connectée.



Notons que l'industrie automobile représente 10 % du PIB de l'Espagne, deuxième constructeur européen après l'Allemagne et que le secteur a été touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19, soit à près de 20 % de la production de voitures en 2020.



(avec AFP)