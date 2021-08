De son côté, Thomas Sedran sera, quant à lui, chargé de la gestion des actifs ingénierie et véhicules utilitaires du groupe Volkswagen et dépendra directement de Gunnar Kilian, membre du directoire en charge des ressources humaines, qui reprendra la responsabilité de la division Truck & Bus au niveau du Directoire du Groupe.Titulaire d’un doctorat en économie, Thomas Sedran a travaillé comme conseiller en entreprise de 1988 à 2012. En 2012, il a été nommé au conseil d’administration d’Adam Opel AG ainsi que président du directoire par intérim. En 2015, Volkswagen lui a confié la direction de la stratégie du groupe. En 2018, il est nommé président du directoire de la marque Volkswagen véhicules utilitaires. A cette fonction, il a notamment participé à la coopération avec Ford, signée en juin 2020. Selon le groupe, il a fortement été impliqué dans les négociations et dans l’avancée de l’alliance stratégique. « La progression constante de l’activité véhicules utilitaires dans le cadre de la Stratégie de Leadership Mondial et le développement stratégique des opérations d’ingénierie seront deux secteurs d’activité clés pour le Groupe Volkswagen à l’avenir », explique Dr. Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen AG.



Un parcours déjà fourni en responsabilités

Titulaire d’un doctorat en ingénierie mécanique, Carsten Intra apportera à sa nouvelle fonction de président du directoire de Volkswagen véhicules utilitaires une large expérience du segment des véhicules utilitaires. Il a débuté sa carrière en 2001 en tant qu’ingénieur de production chez ce qui était alors MAN Commercial Vehicles AG et s’est vu confier, dès 2004, la direction des opérations de planification centrale du réseau d’usines. À partir de 2006, Carsten Intra a dirigé l’unité HGV. Après plusieurs autres fonctions de haut niveau en Turquie et au Brésil, il a repris la charge de la Production et de la Logistique au Directoire de MAN Truck & Bus AG en 2004. Depuis novembre 2015, il était également responsable de la recherche et du développement. Depuis juillet 2017, il est directeur des ressources humaines et des relations industrielles chez MAN SE et MAN Truck & Bus SE. Il est également membre du conseil d’administration de Traton SE, en charge du personnel et de l’informatique.



A LIRE. Ford-Volkswagen, alliance de poids dans l'électrique et l'utilitaire