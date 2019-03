A l’image des gros groupes de distribution, Volkswagen Group France a pris le taureau par les cornes en ouvrant aux quatre coins de la France des écoles pour former ses futurs collaborateurs. La filiale de Volkswagen informe qu’une nouvelle école de vente sera ouverte à Bordeaux tandis que celle de Strasbourg va déménagée à Metz. Au niveau de l’après-vente, deux nouvelles implantations ont été créées : l’une à Tours et la seconde à Amiens. Au total, la VGF Academy se composeElle se fixe pour objectif de former plus de 220 stagiaires qui pourront ensuite rejoindre les différents réseaux des marques de Volkswagen Group France (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda et Volkswagen Véhicules Utilitaires).Dispensée en alternance sur une période totale de 9 à 12 mois, chaque formation est rémunérée et se déroule au rythme de trois semaines chez l’un des distributeurs ou réparateurs agréés de Volkswagen Group France et d’une semaine en école. Les formations débouchent sur l’obtention d’un Certificat de qualification professionnelle de branche (CQP).