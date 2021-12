Une deuxième ou troisième location

Alors que le groupe Volkswagen investit massivement dans l’électrification de ses véhicules, Herbert Diess, président du directoire, a évoqué le sort de leurs batteries devant des journalistes présents au salon IAA Mobility de Munich.Estimant que la valeur de ces grosses batteries devrait rester stable dans le temps contrairement aux voitures, dont la valeur se déprécie progressivement, le patron du constructeur explique vouloir garder la main sur cette marchandise de valeur. Ensuite,pour les utiliser dans les centrales électriques domestiques ou les chargeurs rapides.À LIRE. Volkswagen confiant pour atteindre les 7 % de part de marché en 2021 Pour cela, il envisage de proposer en direct les Volkswagen ID.3, ID.4 et les futurs modèles électriques de la gamme ID à la location une fois qu’elles seront sur le marché de l’occasion, via un deuxième et même un troisième contrat de location. Le tout serait élaboré en partenariat avec les constructeurs.Herbert Diess a déclaré à Auto News que le constructeur voulait « garder la voiture » entre ses mains en Europe, alors qu’il estime la durée de vie d’une batterie à « environ 1 000 cycles de charge », donc environ 350 000 km, soit plus que la voiture. Ainsi, poursuit-il, « la batterie vivrait probablement plus longtemps que la voiture » et « nous ne voulons pas donner la batterie ». Ce matériel à forte valeur ajoutée pourrait donc permettre aux constructeurs, qui dépensent des milliards pour proposer de nouvelles gammes électriques, de se créer de nouvelles sources de revenus.