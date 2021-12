Découverte du prototype Volta Zero en septembre 2020, levée de fonds en janvier 2021 et premières livraisons en décembre. La start-up Volta Trucks, qui souhaite commercialiser le premier véhicule utilitaire 100 % électrique de 16 tonnes au monde, accélère pour honorer ses plans.

20 millions de dollars levés pour Volta Trucks

En effet, la start-up annonce avoir conclu une dernière et importante levée de fonds auprès de l’investisseur new-yorkais Luxor Capital Group, soit de 20 millions de dollars. Celle-ci accueille en conséquence un nouveau membre dans son conseil d’administration : Sharp McGivaren, patron du fonds d’investissement qui gère des milliards d’euros d’actifs dans de nombreuses entreprises du secteur automobile et des énergies alternatives. « Ainsi, Luxor Capital rejoint Byggmästare Anders J Ahlström, le précédent investisseur principal d’origine suédoise et un certain nombre d'actionnaires de soutien. […] Alors que de nouveaux investisseurs se sont joints à l'aventure Volta Trucks, les actionnaires précédents ont renforcé leur financement, validant ainsi les progrès accomplis en vue des objectifs et potentiels de l'entreprise », ajoute Volta Trucks dans un communiqué.



À LIRE. Marché des véhicules utilitaires : une chute de 18 % en Europe en 2020.

Des camions Volta Zero livrés chez les clients fin 2021

Cette enveloppe permet dans un premier temps de consolider les effectifs, notamment dans l’ingénierie et le commerce, tout continuant le développement de ses véhicules conçus pour les livraisons de fret en centre-ville et ses processus d’industrialisation. Il s’agit aussi de répondre à la demande puisque le constructeur Volta Trucks assure que les carnets de commandes du Volta Zero ont atteint 260 millions de dollars. « Ce chiffre fait suite à une phase d'acquisition clients réussie, et Volta Trucks devrait pouvoir annoncer un nombre significatif de commandes de véhicules supplémentaires dans les prochaines semaines. Les premiers véhicules Volta Zero sont attendus chez les clients à la fin de l'année 2021 », promet la start-up.



À LIRE. Le premier Volvo électrique en France est un camion-grue.

Le service dans les priorités

Confirmant l'investissement, Sharp McGivaren déclare : « Luxor Capital souhaite soutenir des entreprises innovantes et des équipes de gestion génératrices de croissance et de valeur sur le long terme. Volta Trucks est parti d'une page blanche pour concevoir le Volta Zero. Le résultat en est la conception d'un véhicule innovant qui tire pleinement parti de l'électrification. Nous sommes persuadés que les clients seront ravis de la priorité qu'accorde Volta Trucks à la performance, à l'efficience, à la sécurité et au service client. Nous sommes impatients de contribuer à faire de Volta Trucks un constructeur international de premier plan dans le domaine des poids lourds électriques. »