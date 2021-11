Quelques jours après une annonce similaire de Volkswagen, Volvo Cars entrevoit l’avenir avec optimisme, jusqu’à prévoir l'ajout d'un nouvel appareil industriel européen. Le groupe automobile suédois souhaite en effet construire une nouvelle usine de production en Europe, en plus de celle de Torslanda, en Suède, et celle de Gand, en Belgique. C’est ce qu’a révélé le média Automobile News Europe d’après les dires du directeur financier Bjorn Annwall du constructeur. Ce dernier voudrait se renforcer d’un 3e outil dans le but d’augmenter son volume annuel actuel de production de moins de 700 000 unités à environ 1,2 million de véhicules à l'horizon 2025, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport aux résultats de 2020.

Volvo a besoin de plus

« Nous avons besoin de nos deux usines en Europe, mais aussi une de plus. Voilà pourquoi nous voulons construire une troisième usine », aurait déclaré le dirigeant, ajoutant que l’emplacement n’avait pas encore été déterminé. Pour l’heure, aucune confirmation non plus n’a été donnée quant à cette décision. Le groupe a tout de même déclaré : « Nous réévaluons constamment nos activités de production pour nous assurer qu'elles sont conformes à nos futurs plans de croissance ».



Un porte-parole de Volvo a déclaré à Reuters que la société était déjà en mesure de produire 1,2 million de véhicules par an dans ses six usines existantes dans le monde (+ États-Unis et Chine) et souhaitait augmenter sa capacité au-delà de ce montant, mais aucun plan n'avait encore été finalisé.



« Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est qu'aucune décision n'a été prise. Cependant, Volvo Cars a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie et vise à continuer à croître à un rythme similaire à l'avenir », a déclaré le porte-parole à Reuters.

La société basée à Göteborg, qui est devenue la deuxième plus grande cotation de Suède après son introduction en Bourse fin octobre avec une valorisation de 18 milliards de dollars, tient son plan d’électrification, qui est de produire exclusivement des voitures 100 % électriques à partir de 2030. Une 3e usine permettrait alors de se baser sur des structures dédiées d’entrée et non pas d’adapter des infrastructures existantes.