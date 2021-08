Alors que la pandémie pointait à peine le bout de son nez au début de l’année 2020, Volvo Cars enregistrait 131 889 immatriculations dans le monde de janvier à mars. Un an plus tard, celui-ci se satisfait d’avoir amélioré ses ventes mondiales de 40,8 % pour atteindre 185 698 véhicules écoulés sur les trois premiers mois de 2021. Une performance survenue en Europe, en Chine comme aux États-Unis. Le constructeur automobile suédois a ainsi confirmé avoir bouclé le meilleur premier trimestre de son histoire.

Volvo a augmenté ses ventes de 31,6 % en France

En France, Volvo Cars a affiché une croissance de 31,6 % de janvier à mars 2021, soit une dizaine de points de plus que la moyenne du marché automobile national. Ce sont 4 085 mises à la routes réalisées sur la période, dont 2 454 véhicules hybrides rechargeables (soit 60 % de ses ventes). Et le modèle qui a tiré les ventes françaises a été de loin le XC40 avec

2 066 unités vendues (contre 1 444 au premier trimestre 2020), soit + 43 %. Le XC60, qui s’est placé en deuxième du tableau, s’est écoulé à 1 166 exemplaires (+ 27 %).



À LIRE. Marché automobile français : une hausse de 21,2 % en trompe-l'œil.



Notons aussi que les ventes européennes de l’entreprise ont atteint 87 457 véhicules sur les trois premiers mois 2021, en progression de 24 % par rapport à la même période l’an passé. Cette hausse a essentiellement été portée par les marchés ayant su composer avec les interruptions liées à la Covid-19, et par une forte augmentation des ventes en Suède et au Royaume-Uni. Mais ce n’est rien comparé à la progression des résultats des autres marchés : + 118 % pour la Chine par exemple (45 242 unités contre 20 780) et + 40 % pour les

États-Unis (27 239 unités contre 19 485). Voir le tableau ci-dessous.

Ventes par région de Volvo Cars