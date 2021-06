Oui, Volvo Cars a augmenté ses volumes de ventes de 7,3% sur le premier semestre 2019 et a enregistré un chiffre d’affaires record de 12,4 milliards d’euros mais, le constructeur a su relativiser concernant cette progression.



>> Lire aussi Volvo Cars a signé un premier semestre 2019 « historique »

« Dans un contexte de stagnation des ventes sur la plupart des marchés mondiaux, nous enregistrons une forte croissance sur la première moitié de l’année. Nous continuons de gagner des parts de marché dans toutes nos régions commerciales stratégiques (Etats-Unis, Chine et Europe), mais l’accroissement de la pression sur les prix et la hausse des tarifs douaniers fait reculer notre résultat d’exploitation. Les mesures de réduction des coûts prises en début d’année entreront en vigueur au second semestre 2019 », a prévenu Håkan Samuelsson, président et CEO du groupe.

En effet, le résultat d’exploitation de Volvo Cars au premier semestre s’est établi à 5,5 milliards de couronnes (522,7 millions d’euros) contre 7,8 milliards de couronnes (741,3 millions d’euros) de janvier à juin 2018. Volvo a fait état d'un bénéfice d'exploitation en baisse de 38,1% à 2,6 milliards de couronnes sur les trois mois clos fin juin, soit un repli plus prononcé qu'au premier trimestre et ce, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 1,8% à 67,2 milliards de couronnes (6,4 millions d’euros).



De janvier à juin, sa marge opérationnelle a reculé de plus de deux points, passant de 6,4 à 4,2% cette année. En conséquence, le groupe suédois va procéder, jusqu’au premier semestre 2020, à de nouvelles mesures de réduction des coûts qui viennent s’ajouter à celles initialement prévues. Les coûts fixes pourraient donc s’abaisser de 2 milliards de couronnes, soit environ 190 millions d’euros. Le patron de Volvo compte sur la combinaison entre la hausse des volumes et cette politique interne économique pour renforcer la rentabilité d’ici à la fin de l’année 2019.

Rappelons que le suédois s’est déjà penché sur les coûts salariaux qui se sont traduits pas la suppression de 750 postes.



>> Lire aussi Christophe Duchatelle nommé directeur commercial de Volvo Car France