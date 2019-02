Cette annonce intervient deux semaines après un autre rappel de 219 000 voitures en raison d'une fragilité des conduits de carburant dans le compartiment moteur.



Mercredi 6 février, le groupe a informé ses clients propriétaires de SUV XC60 sortis d'usine en 2018 et 2019 d'un "composant défectueux" repéré sur le hayon électrique de fermeture du coffre, ce qui peut entraîner au pire un "risque de blessure".



"Avec le froid, le bras de levage du hayon peut se séparer et faire du bruit ou provoquer un dysfonctionnement", explique le constructeur qui n'a pour le moment recensé aucun accident."Il s'agit donc d'une mesure préventive pour éviter tout problème à venir", précise Volvo.



Le groupe a envoyé une lettre à tous les clients concernés leur demandant de contacter le concessionnaire Volvo le plus proche pour faire rectifier le problème gratuitement.



Racheté à l'américain Ford en 2010 par le constructeur chinois Geely, Volvo Cars a redressé spectaculairement ses comptes et son image de marque. Il a misé en outre sur les voitures autonomes, où il est aujourd'hui l'un des plus avancés.



En 2017, année où il a battu un nouveau record de ventes, le groupe a annoncé qu'il ne lancerait plus que des modèles électriques ou hybrides à compter de 2019, promettant la "fin historique" des véhicules équipés seulement d'un moteur à combustion.