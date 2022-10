Au cours des huit premiers mois de 2021, Volvo Cars a vendu 483 426 véhicules dans le monde, un chiffre en hausse de plus de 26 % par rapport à la même période en 2020. Une tendance qui colle aux précédents résultats semestriels du groupe automobile, lesquels faisaient état d’un bond des ventes de 41 % de janvier à juin 2021 (380 757 unités, c’est plus qu’en 2019).

Les ventes de Volvo en berne au mois d'août 2021

Cependant, il a perdu tout espoir de boucler un second semestre à la hauteur des niveaux d’il y a deux ans en raison d’un mois d’août négatif. En effet, Volvo Cars a écoulé 45 786 immatriculations mondiales sur cette période mensuelle, en recul de 10,6 % sur un an. Par région, si les États-Unis ont augmenté leurs ventes de 3 %, les marchés chinois et européen ont dégringolé respectivement de 17,2 % (13 112 unités) et de 24,2 % (13 052 unités).



« Depuis la mi-juillet, les fermetures de fournisseurs dues au Covid-19 en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, ont aggravé une situation d'approvisionnement déjà tendue. Ces pénuries de matériaux ont entraîné des arrêts temporaires de la production dans les installations de Volvo Cars en Suède, en Belgique, en Chine et aux États-Unis, avec pour conséquence une réduction des volumes de production », a souligné le constructeur automobile. Et d’ajouter : « Volvo Cars continue de surveiller la situation et s'attend actuellement à ce qu'au second semestre 2021, il soit difficile d'atteindre les niveaux de volume atteints au cours de la même période 2020. Cela aura certes un impact sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de Volvo Cars, mais l’entreprise n’a pas modifié pour autant ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2021 ».



