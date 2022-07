Le groupe suédois, propriété du chinois Geely, a déclaré que ses propres “enquêtes avaient révélé que, dans de très rares cas, le collecteur d’admission du moteur en plastique peut fondre et se déformer.” Un porte-parole du groupe, contacté par l’agence, n’a pas souhaité dévoiler le coût de l’opération.Ces véhicules rappelés concernés ont été fabriqués entre 2014 et 2019 et sont dotés d’un moteur 2 litres ou d’un moteur 4-cylindres diesel, a précisé Volvo Cars dans un communiqué. Les modèles concernés sont les S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 et XC90. Entre 29 000 et 30 000 véhicules seraient concernés en France, et environ 40 000 en Belgique.Selon Volvo, aucun accident lié à cette anomalie n'a été recensé. Il a cependant envoyé une lettre à tous les clients concernés leur demandant de contacter le concessionnaire de la marque le plus proche pour faire rectifier le problème gratuitement.