« L'entreprise a continué de croître fortement malgré la pénurie de semi-conducteurs à l'échelle de l'industrie, mais plus important encore, nous avons démontré que nous sommes un leader de la transformation en cours dans l'industrie automobile », prévient Håkan Samuelsson, directeur général de Volvo Cars à l’annonce des résultats financiers semestriels de 2021. Le groupe automobile suédois, propriété de Geely, a fait état d’un retour à la performance sur les six premiers mois de l’année, profitant ainsi de la demande croissante pour les voitures électriques. Avec 380 757 véhicules immatriculés, soit un bond de 41 % sur un an – et plus qu'au premier semestre 2019 où 340 826 voitures ont été vendues –, le chiffre d’affaires a augmenté de 26 % pour atteindre environ 14 milliards d’euros sur la période. Le bénéfice d’exploitation a également atteint 1,3 milliard d’euros contre une perte de 989 millions un an plus tôt, soit une marge de 9,4 %.

Volvo mise sur les voitures électriques

« L'attrait des voitures électriques de Volvo a été démontré au premier semestre par la demande pour ses modèles Recharge. Les ventes de ses voitures entièrement électriques et hybrides rechargeables ont considérablement augmenté, représentant désormais 25 % du volume mondial. C'est la part d'électrification la plus élevée en proportion des ventes totales parmi les constructeurs automobiles traditionnels », avance Volvo Cars.

À l'heure où la possibilité d'une entrée en Bourse à Stockholm est étudiée depuis le mois de mai 2021, le groupe confirme ses objectifs pour le second semestre, soit conformes aux chiffres du deuxième semestre 2020, « à moins que l'offre de semi-conducteurs ne s'améliore », selon son patron. Pour l'ensemble de l'année, celui qui veut être tout électrique d'ici à 2030 prévoit « une croissance continue de ses ventes et de ses revenus ». Et d'ajouter : « En supposant que les conditions du marché continuent à se normaliser, cette croissance, ainsi qu'une gestion continue des coûts, devraient améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux prépandémiques ».