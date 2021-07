Volvo Cars Group vient de s’assurer son approvisionnement en batteries lithium-ion pour les dix prochaines années. Le constructeur, propriété de Geely, a signé des accords à long terme de plusieurs milliards de dollars avec des fabricants mondiaux, le chinois CATL et le sud-coréen LG Chem, concernant la fourniture de modules de batteries.

Cette collaboration vise notamment à équiper tous les modèles Volvo et Polestar de nouvelle génération, soit basés sur la future architecture SPA2 (Scalable Product Architecture) et sur la plateforme modulaire CMA déjà existante. Ces deux fournisseurs assureront ainsi une certaine flexibilité au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

"Atteindre nos objectifs ambitieux"

CATL et LG Chem sont des fabricants leaders dans le secteur automobile depuis plusieurs années et leurs feuilles de route coïncident parfaitement avec le cahier des charges de la marque suédoise, localisée à Göteborg, en termes de technologie, de responsabilité des chaînes ou de compétitivité liée aux coûts.

« L’avenir de Volvo Cars est électrique et nous sommes déterminés à nous détacher du moteur à combustion interne. Les accords signés aujourd’hui illustrent la façon dont nous allons atteindre nos objectifs ambitieux en matière d’électrification », a souligné Håkan Samuelsson, président et CEO du groupe.

La stratégie d'électrification de Volvo est bien dessinée depuis 2017 : avait alors été annoncé qu’à partir de 2019, tous les véhicules lancés seraient électrifiés, promettant ainsi la « fin historique » des moteurs à combustion. Le constructeur entend désormais accélérer son offensive pour voir les modèles 100% électriques représenter 50% de son volume de ventes mondiales d’ici à 2025.

Le premier de cette longue série sera le SUV compact Volvo XC40, conçu à Gand. Concernant la plateforme évolutive de SPA (où toutes les séries 90 et 60 reposent actuellement), ainsi nommée SPA2, elle sera donc inaugurée au début de la prochaine décennie par la nouvelle génération du grand SUV Volvo XC90.

L'Europe à la traîne

Rappelons que la production mondiale de batteries se concentre plutôt en Asie et reste verrouillée par les groupes chinois, japonais et sud-coréens qui construisent aussi des usines en Europe pour conserver leur suprématie. De plus, la Chine abrite les deux-tiers des capacités mondiales de production de cellules lithium-ion et représente la moitié des ventes mondiales de VE. L’Europe dépasse à peine 1% de la production planétaire.

