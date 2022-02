Afin de garantir son rôle dans le défi environnemental, l’Union européenne poursuit sa réflexion sur une réglementation automobile et devrait en adopter une nouvelle pour le moins ambitieuse. Dans le cadre de son plan législatif « Fit for 55 », qui vise à mettre l'UE sur la bonne voie pour réduire ses émissions globales d'au moins 55 % d'ici à 2030 et atteindre le zéro émission nette d'ici à 2050, les dernières discussions entre les Gouvernements et les législateurs tournaient en décembre 2020 autour de l’arrêt total des ventes de véhicules neufs thermiques à partir de 2035. Cette révision sera examinée par la Commission européenne en juin 2021, comme nous l’évoquions en mars dernier.

Trente industriels contre les voitures thermiques

Cependant, une trentaine d’industriels ont lancé un appel ouvert demandant à l’UE de mettre fin aux ventes de voitures à essence et diesel d’ici à 2035. Y compris les voitures hybrides. Cette lettre-pétition continuera donc, en amont de l’évolution de la réglementation qui sera probablement décidée en juin prochain, de recueillir un maximum de soutien pour une élimination progressive de ces véhicules. Plusieurs géants de l’industrie se retrouvent parmi les signataires comme Coca-Cola, Ikea ou encore VattenFall. Côté automobile, on note la présence et l’engagement du constructeur Volvo Cars, de la plate-forme de services de VTC Uber et du loueur LeasePlan. Selon eux tous, une date fixe enverra un signal d'investissement clair à tous les constructeurs automobiles, aux chaînes d'approvisionnement et aux fournisseurs d'infrastructures. Elle permettra aussi à toutes les entreprises de décarboner leurs flottes de véhicules.

Volvo et Uber engagés dans l'électrique

De son côté, Anders Kärrberg, responsable de la durabilité mondiale chez Volvo Cars, a déclaré : « En prévoyant de devenir un constructeur de voitures entièrement électriques d'ici à 2030, Volvo Cars a l'intention de donner le ton dans la transition vers une mobilité zéro émission au sein de notre industrie. Mais une direction et un soutien gouvernementaux clairs sont également nécessaires pour accélérer cette transition. À cet égard, Volvo Cars est heureux de se joindre à cet appel lancé à la Commission européenne afin de proposer une date limite pour les nouvelles ventes de véhicules à moteur à combustion interne dans l'UE d'ici à 2035. Des mesures supplémentaires sont également nécessaires pour accroître la demande des consommateurs européens en matière de véhicules électrifiés, notamment le développement rapide d'une infrastructure de recharge complète. »



Et Anabel Diaz, directeur général régional d’Uber pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, de renchérir : « Des objectifs européens ambitieux sont essentiels pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. Une élimination progressive d'ici à 2035 pour tous les véhicules neufs vendus en Europe favorisera la disponibilité de véhicules électriques neufs et d'occasion abordables. Elle supprimera l'un des principaux obstacles pour les conducteurs parcourant de longs kilomètres – comme ceux de la plate-forme Uber – et encouragera la bascule vers les véhicules électriques. Cette ambition aura un impact démesuré sur le climat. L’objectif d’élimination progressive de l’UE et la coopération de l’ensemble de l’éco-système des véhicules électriques permettront une transition plus rapide vers une mobilité plus durable. Une nouvelle voie qu'Uber a soutenue grâce à ses propres objectifs de devenir 50 % électrique d’ici à 2025 dans sept villes et 100 % d’ici à 2030 en Europe. »