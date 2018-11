Des démos de services de mobilité

Le constructeur suédois sera présent au salon Automobility de Los Angeles, qui se déroulera cette année du 26 au 29 novembre 2018, avec un stand à la fois atypique et symbolique : aucune voiture n’y sera exposée.« La voiture a toujours été au centre des salons de l’automobile, que ce soit sur une scène tournante ou sous un voile de soie. Or la voiture change, l’industrie évolue, et les attentes des utilisateurs s’inscrivent dans la même tendance. La proposition de Volvo au salon Automobility LA n’en est que le prolongement, explique le constructeur. La relation qu’entretient le client avec une marque automobile est aujourd’hui plus importante que les finitions chromées, la sellerie cuir ou la puissance sous le capot. Volvo proposera donc, sur son stand, à l’endroit même où le visiteur s’attendrait à contempler une voiture, cette déclaration simple et percutante : « This Is Not A Car » (Ceci n’est pas une voiture) ». Un dispositif conceptuel inspiré du tableau de René Magritte La trahison des images, qui a pour légende : « Ceci n’est pas une pipe ».La marque fera certainement le buzz mais les visiteurs, venus pour découvrir et admirer les nouveaux véhicules, seront-ils réceptifs à cette nouvelle approche ? Pour rappel, en Europe, Volvo a choisi, pour l’instant, de ne plus exposer sur les principaux salons automobiles. Il sera notamment absent de la prochaine édition du salon de Genève en 2019.« En baptisant le salon Automobility LA, les organisateurs prennent acte du bouleversement en cours dans notre industrie, répond Mårten Levenstam, en charge de la stratégie produit de Volvo Cars. Nous tenons à faire savoir que le message a été bien reçu en engageant la conversation sur le futur de l’auto-mobilité. Ainsi, plutôt que de présenter un concept car, nous parlerons du concept même de voiture. Nous ne serons évidemment pas en lice pour le prix de la Voiture du salon, mais nous assumons ce choix puisque Automobility LA n’est pas un salon de l’automobile ». Près de 40 constructeurs automobiles y seront toutefois présents et une soixantaine de nouveautés y sont annoncées.Sur son stand, Volvo Cars présentera plusieurs démonstrations interactives de services de mobilité : la livraison itinérante, le partage de voiture, sa vision de la conduite autonome incarnée par le concept car Volvo 360c et son service d’abonnement automobile Care by Volvo.« Notre industrie est en pleine révolution. Au lieu de nous contenter de construire et de vendre des voitures, nous souhaitons réellement offrir à nos clients une liberté de mouvement personnalisée, durable et sûre », ajoute Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.Volvo rappelle que d’ici. Le constructeur suédois indique qu’il établira plus de 5 millions de relations directes avec ses clients.