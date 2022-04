Pour Volvo, « personne ne devrait jamais payer deux fois la même pièce de rechange de sa voiture ». Avec ce propos d’attaque, la filiale française du constructeur automobile suédois propose désormais une offre unique sur le marché, la garantie à vie de ses pièces de rechange. Cela s’applique pour les clients ayant réalisé une prestation dans le réseau de la marque en France. Cette garantie couvre « les défauts dès lors que la pièce d’origine Volvo aura été achetée et montée dans le réseau agréé après le 2 janvier 2022, sur présentation d’une facture nominative couvrant la pièce et la main d’œuvre ».

Des pièces de rechange Volvo couvertes gratuitement, sous conditions

La garantie est nominative et valable jusqu’au changement de propriétaire du véhicule. Volvo confirme par ailleurs qu’à partir de la mise en place de ce programme, toute pièce changée après échéance de la garantie constructeur sera prise en charge gratuitement, tout comme la main d'œuvre correspondante, et ce, sans limite de temps ni de kilométrage. Attention toutefois, ne sont pas concernés les batteries, logiciels non liés au remplacement de pièces, les consommables, les pièces d’usure, les pièces soumises à un remplacement périodique, accessoires d’origine Volvo et pièces remplacées dans le cadre de la garantie constructeur.



« Nous avons prouvé à de multiples reprises que le bien-être et la sécurité de nos clients étaient au cœur de nos préoccupations. Nous n’avons de cesse d’imaginer des solutions pour simplifier à chaque étape leur expérience avec la marque Volvo, et la garantie à vie des pièces de rechange est une nouvelle illustration de cette volonté. Avec ce programme de garantie, couvrant les pièces de rechange au sein de notre réseau agréé, nous assurons à nos clients de bénéficier toujours d’une voiture à son plus haut potentiel de sécurité, d’un haut niveau d’expertise lors des interventions techniques et de la tranquillité d’esprit » souligne Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France. L’objectif est évidemment de fidéliser la clientèle dans son réseau, mais notons tout de même que l’on change peu les pièces autres que celles d'usure...



