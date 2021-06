Le constructeur suédois Volvo a dévoilé le 2 mars 2021 les grandes lignes de sa nouvelle stratégie commerciale qui consiste à investir massivement dans les canaux de vente en ligne et à renforcer d’une certaine façon sa mainmise sur les ventes aux particuliers, à travers notamment. Le réseau de distribution, qui avait déjà observé les prémices de ce virage l’automne dernier, doit se préparer à une nouvelle façon de commercialiser des voitures.À LIRE. Volvo passe au 100 % électrique et adopte la vente en ligne de voitures Comment le réseau Volvo appréhende-t-il cette transition commerciale ?

Bedros Izikian. Le message du constructeur concernant cette évolution du business model est moins surprenant aujourd’hui qu’il y a quelques semaines. Nous avons la chance de distribuer une marque qui prône la transparence. Le deuxième message transmis a été de dire au réseau : “vous continuerez de jouer un rôle capital”. Évidemment, ce rôle va évoluer et la création de valeur au sein du point de vente sera différente, avec des réflexions sur des services innovants sur lesquels nous devons travailler de concert. Volvo a fixé un cap à 2030, ce qui nous laisse du temps pour construire ce nouveau modèle de distribution. Lors de la convention digitale des distributeurs, qui s’est tenue il y a quelques semaines, le constructeur avait annoncé un objectif de 50 % de ventes réalisées en ligne en 2025.

"Nous trouverons les solutions en bonne intelligence"

La rentabilité des concessions automobiles n’étant déjà pas énorme, on peut entendre l’inquiétude de certains opérateurs sur cette approche plus directe entre le constructeur et le client ?

Une mutation de cette envergure génère inévitablement des inquiétudes, des doutes, des interrogations mais Volvo a toujours su maintenir une proximité avec les distributeurs, ce qui permet de mieux les contenir. Le dialogue entre le constructeur et le groupement des concessionnaires est ouvert, régulier avec des points de passage qui sont déjà positionnés. Tant qu’il y a de la transparence et de la confiance, nous trouverons les solutions en bonne intelligence. La stratégie de Volvo est d'homogénéiser l’ensemble du schéma de distribution et d’assurer une meilleure gestion des flux de production, une optimisation des stocks ainsi qu’une meilleure maîtrise des coûts périphériques, tels que le portage financier des stocks, les investissements en termes de standard de représentation… Les marges seront certainement mieux maîtrisées à travers un tarif, transparent, qui est directement communiqué par le constructeur. Cela permettra d’éviter la concurrence en interne qui existe aujourd’hui. Quand bien même nous devons éventuellement anticiper une baisse de la marge unitaire par véhicule, derrière nous allons échanger avec le constructeur pour réduire nos charges unitaires par véhicule pour que notre profitabilité reste équivalente.

Par ailleurs, il faut prendre en compte l’environnement dans sa globalité et les menaces que représentent certains nouveaux acteurs purement digitaux. Soit le constructeur et le réseau travaillent main dans la main afin de sécuriser notre écosystème, soit nous restons ancrés dans notre mode de fonctionnement au risque de se laisser dépasser par de nouveaux entrants, qui n’ont pas à se soucier d’un réseau de points de vente physiques et peuvent mettre en place des schémas plus flexibles et plus légers en termes de charge, leur permettant d’être plus compétitifs.



À LIRE. Volvo C40 Recharge (2021). Le nouveau SUV suédois 100 % électrique

Quels sont ces nouveaux services qui vont contribuer à la création de valeur au sein du point de vente ?

Volvo travaille sur des solutions de conciergerie avec Volvo Valet, le développement d’une application baptisée Volvo On Call, qui permet d’optimiser la relation client, et de laquelle va certainement émerger des projets d’autopartage.



Le chiffre d’affaires d’un point de vente automobile reste fortement lié à l’activité voiture neuve (entre 46 % à 69 % du CA en moyenne en 2019). Cette mutation ne vous oblige-t-elle pas à renforcer davantage les autres business de la concession ?

L’activité occasion, qui a souvent été le mal nécessaire pour vendre des voitures neuves, est devenue aujourd'hui stratégique et au cœur de la stratégie des réseaux de distribution afin de compenser les pertes potentielles du VN à l’avenir. Elle permet également de mieux maîtriser les valeurs résiduelles et d’afficher des offres locatives compétitives.

À LIRE. La saga consacrée au groupe ABVV Faut-il s’attendre également à un recalibrage du nombre de points de vente en France ?



Le constructeur sera amené à travailler sur ce sujet de l’optimisation du réseau et du maillage sectoriel, avec certainement une réduction du nombre de points de vente et du nombre d’opérateurs. Ce phénomène va certainement s’intensifier.