Alors que Polestar prépare le lancement du modèle Polestar 1, un hybride doté de 600 chevaux, aux Etats-Unis, le groupe a indiqué qu’il allait tester une offre d’abonnement mensuel, sous forme de forfait « tout compris », vraisemblablement différent des offres de leasing actuelles. « Nous voulons éliminer les ennuis liés à la propriété classique des véhicules. Le client pourra rechercher et configurer son véhicule en ligne et il pourra choisir un abonnement mensuel couvrant l’ensemble des coûts liés au véhicule », explique, le président de la nouvelle marque de Volvo (groupe Geely), avant de poursuivre : « Mais nous sommes aussi conscients que des clients veulent voir et appréhender physiquement le véhicule avant l’achat et ce sera possible dans des espaces dédiés à la marque Polestar. Ils pourront y rencontrer des experts de la marque qui sont au service de leur expérience et qui ne sont pas des vendeurs commissionnés comme dans le schéma traditionnel de l’automobile. Il y aura aussi des services de conciergerie, ce qui signifie que l’époque des temps d’attente dans des aires de réception est révolue ». Enfin, il a confirmé le lancement du modèle Polestar 2, un véhicule 100% électrique qui viendra concurrencer la Tesla Model 3, en 2020. Le modèle sera dévoilé au début de l’année 2019.