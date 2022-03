Un fort potentiel de progression pour le XC40

Volvo a plusieurs raisons d’être satisfait de son bilan 2020. D'abord, au niveau mondial, le constructeur suédois a vendu 661 713 voitures, soit une baisse limitée à 6,2 % par rapport aux 705 452 modèles écoulés en 2019, sur un marché qui s’est affaissé de 17 %. C’est principalement dû à sa performance sur les marchés américains (+ 1,8 %) et surtout chinois (+ 7,5 %), tandis que ses ventes ont diminué de 15,5 % en Europe. Les SUV se sont avérés très importants pour Volvo car les XC60, XC40 et XC90 – dans cet ordre – sont les trois modèles les plus vendus dans le monde, affichant respectivement plus de 191 000, 185 000 et 92 000 unités écoulées. Selon Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France, les deux premiers auraient même dépassé les 200 000 exemplaires hors Covid, tandis que le XC90 aurait franchi la barre des 100 000 unités.Ainsi, Yves Pasquier-Desvignes assure que « le Covid-19 a eu un impact limité pour Volvo Cars » malgré la fermeture des usines et des concessions pendant plusieurs semaines au printemps. Il ajoute quePour cause, sa part de marché sur le Vieux Continent a augmenté de 10 points en 2020. Parmi les motifs de satisfaction figure la belle progression des modèles hybrides rechargeables. Volvo s'affirme ainsi comme le n° 2 sur les ventes de voitures hybrides rechargeables premium en Europe avec 24,6 % de parts de marché, derrière Mercedes-Benz (28,3 %), et en sixième position sur le segment des modèles électriques premium. En France, cinquième marché européen pour le constructeur, la performance 2020 de Volvo s'avère moins bonne, puisque ses immatriculations ont reculé de 24,4 % avec 16 526 unités recensées. Dans l'Hexagone, c'est le XC40 qui rencontre le plus de succès, avec 9 067 immatriculations enregistrées, devant le XC60 (4 337 unités) et le XC90 (1 465 unités). De son côté, la part des hybrides rechargeables a bondi de 88,3 % par rapport à 2019 pour atteindre 43,6 % des voitures vendues par le constructeur en 2020. Désormais, 37 % des Volvo XC40 commercialisés en France disposent d'une technologie hybride rechargeable ; une proportion qui atteint 50 % pour le X60 et même 80 % pour le XC90.Au total, le président de la filiale française souligne qu'il a « manqué 200 voitures pour atteindre 1 % de part de marché », puisque Volvo a atteint 0,99 % en 2020 contre 0,98 % en 2019. Sur le marché hexagonal, Yves Pasquier-Desvignes avoue que les ventes aux particuliers, en chute 34 % l'an passé (contre 21,1 % sur l'ensemble du marché) pour atteindre 27 % du mix, sont « notre faiblesse ». Il s'est fixé comme objectif de remonter à 30 % sur ce canal. En revanche, la LLD a représenté 39 % des ventes de Volvo France en 2020 (– 11 %), soit un retrait moins fort que la moyenne. Le président estime ainsi avoir réalisé « une bonne performance sur le marché des entreprises ».Pour Yves Pasquier-Desvignes, « c'est moins bon qu'en année normale » mais tout de même « une belle performance ». « Cela veut dire qu'on a été à leurs côtés » poursuit-il, pour les soutenir pendant les mesures de confinement, notamment via un gel des paiements, une simplification des process ou encore un maintien des différentes primes et parts de variable, afin d'éviter de perdre des distributeurs. Résultat : ces derniers « peuvent attaquer l'année 2021 de façon solide et rentable ». Ainsi, le président de la filiale française affirme qu'il « ne manque pas d'ambition » pour 2021 en plaçant « la barre très haut dans plusieurs catégories ». Il prévoit en effet une forte reprise du marché français avec un total de 1,9 million d'unités (+ 15 %), dont 505 000 modèles premium (+ 24 %), toutes catégories confondues, et 142 000 modèles premium dans les catégories où Volvo est présent (+ 8 %). Dans ce cadre, le dirigeant envisage de réaliser 20 000 ventes en France (+ 21 %), dont 55 % de modèles hybrides rechargeables et 4 % de modèles électriques. « On a vraiment envie de raccrocher notre meilleur score jamais fait depuis 1986 » nous a-t-il déclaré, soit les 21 696 véhicules immatriculés en 2019.Outre l'arrivée d'un nouveau XC40 coupé électrique, qui sera officiellement dévoilé le 2 mars,Cette année, 100 % des concessionnaires auront adopté la nouvelle identification Volvo Retail Expérience, et 70 % d'entre eux proposeront la certification « Volvo Personal Service », qui permet d'avoir un seul interlocuteur pour les opérations de service. La prise de rendez-vous en atelier sera aussi plus simple à partir du mois de mars grâce à quelques clics via l'application Volvo on Call ou sur le site internet. De même, 1 000 bornes de recharge seront installées dans le réseau, tandis que de nouvelles prestations seront proposées, comme des salons Wi-Fi mis à disposition des clients souhaitant travailler pendant la révision de leur voiture, ou bien le développement du service voiturier dans 80 % des concessions pour faciliter les rendez-vous atelier et la livraison d'un véhicule neuf.