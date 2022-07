Un CA d'un million pour Vroomly Parts

Pourcréé il y a trois ans, un besoin de visibilité se fait ressentir chez les professionnels. Ceux-ci veulent être de plus en plus présents sur le Web. Ce constat émane de chiffres records selon lui sur la période du premier semestre 2021. La start-up a en effet vu le nombre de garages partenaires augmenter de 37,5 %, pour passer de 2 800 à 3 850 prestataires.« Cela s’explique notamment par une prise de conscience chez les professionnels de l’importance d’être visible en ligne. Pour rappel, dans une enquête menée par Vroomly en mai 2021, 85 % des garages souhaitaient continuer à investir de leur temps dans le digital pour booster leur trafic en atelier et leur chiffre d’affaires », souligne-t-il dans un communiqué. Notons que 1,7 million de visiteurs uniques par mois se rendent sur le site Vroomly À LIRE. Entretien auto : la crise a accéléré le rendez-vous en ligne Vroomly avance également qu’une barre symbolique a été franchie au mois d’août avecvia son service Vroomly Booking.Puis, du côté de son nouvel outil lancé en novembre 2020, le comparateur de pièces détachées automobiles Vroomly Parts, le cap du million d'euros de chiffre d’affaires généré sur la plate-forme (commandes par des garagistes) a aussi été dépassé.