A circonstances exceptionnelles, communication exceptionnelle. Depuis une vingtaine d’années, le groupe Vulcain s’est engagé à organiser sa réunion Transparence tous les ans au mois de juin, en appui de ses partenaires financiers et constructeurs, dans le but de donner ses résultats de l’année passée et ses perspectives sur celle en cours. Covid-19 oblige, le format de cet événement ouvert à la presse a été entièrement revu : la rencontre s’est faite en septembre par visioconférence et a été davantage tournée vers l’avenir et les inquiétudes quant au devenir du marché automobile français. « Nous espérions un moment beaucoup plus convivial, mais nous allons passer beaucoup plus rapidement sur le bilan 2019, qui a été une bien meilleure année que 2018 [voir chiffres tout en bas de l’article], car nous sommes désormais tous tournés vers 2020 et 2021 et donc vers notre nouvelle stratégie mêlant confiance, rigueur, adaptation et capacité de transformation, depuis ce fameux mois de mars, mois de confinement », prévient Vincent Girerd, directeur général. Le groupe Vulcain, qui distribue 19 marques automobiles, affirme être en train de se relever de cette crise.



« Le choc a été d’une brutalité sans précédent et l’urgence a été de mobiliser une réponse massive et globalement efficace. Nous sommes tous en phase de reconstruction et l’enjeu est de la réussir autour de la confiance privée et de la coopération des politiques macroéconomiques », commente la Banque de France, invitée de la 20e réunion Transparence, qui estime que l’activité économique globale pourrait retrouver son niveau de fin 2019 au début de l’année 2022. Selon elle, l’urgence est donc de protéger les entreprises pour aider les ménages par le biais d’actions budgétaires et monétaires.

L’aparté étant fait, du côté de chez Vulcain, les équipes dirigeantes ont su se protéger : recours au chômage partiel à hauteur de 2,534 M€, abandon de six mois de loyers à hauteur de 1,684 M€ et un PGE (pôle de neuf banques) débloqué de 7 M€, soit 2,5 % du chiffre d’affaires. « Nous sommes par définition toujours optimistes, mais il y a de vrais inquiétudes. Nous avons su vite nous remobiliser et ce PGE souscrit n’a finalement pas été consommé, l’objectif étant de ne pas l’utiliser et de le rembourser très rapidement, c'est-à-dire fin 2020. C’est notre roue de secours », souligne Vincent Girerd. Ce dernier n’oublie pas de mentionner que l’Etat devait au groupe Vulcain, à la fin du mois d'août , plus de 1,3 M€ (bonus écologique, prime à la conversion) et qu’un travail permanent a déjà été efait visant à réduire les frais généraux, à optimiser les coûts de marketing, à renégocier les contrats fournisseurs, etc.



Sur le premier semestre 2020, Vulcain fait part des résultats commerciaux suivants :

Commande de véhicules neufs : 6 087 unités, soit – 19 %.

Livraisons de véhicules neufs : 5 541 unités, soit – 21 %.

Livraison de véhicules d’occasion : 4 407 unités, soit – 14 %.

Chiffre d’affaires financé : 41 millions d’euros, soit – 15 %.

Chiffre d'affaires prévisionnel pour 2020 : 296 M€, soit – 15 %.

« Une petite déception est difficile à avaler, celle du VO, car le marché se porte bien, mais nous faisons face à des difficultés de stock et d’approvisionnement, indique Vincent Girerd. Nos prévisions sont bâties sur des hypothèses d'un marché qui tomberait à – 20 %. Nous nous attendons au pire comme au meilleur. Dans tous les cas, nous devons poursuivre notre stratégie en accélérant sur le développement, l’électrique et le digital. »

La vente en ligne est à l'étude chez Vulcain

Si la première offensive est de poursuivre la croissance du groupe, avec des créations de concessions (Kia à Annecy) ou des acquisitions (rachat du groupe Magris), la deuxième concerne l’évolution du mix énergétique, avec l’électrique qui se démarque. « Nous devons nous aussi réussir notre transformation en adaptant nos concessions », prévient le directeur général. Pour ce faire, le groupe Vulcain va prochainement « électrifier ses sites », en installant des bornes de recharge, mais aussi des panneaux photovoltaïques, former ses effectifs à la vente et à la réparation de véhicules électriques, accompagner les clients dans leurs questionnements et achats. « Nous avons la chance aussi de distribuer des marques très bien positionnées sur ce marché, nous serons donc bien accompagnés dans notre transformation. »



Vulcain a également prévu de mettre un grand coup d’accélérateur sur le numérique. Si le groupe fait partie de ceux qui sont les plus digitalisés dans l'auto, plusieurs outils et solutions sont encore à revoir. Il a ainsi relancé 33 sites Internet avec l’intégration de nombreuses fonctionnalités, comme le chat, la prise de rendez-vous ou la reprise online.



Le distributeur a également intégré la vente d’accessoires en ligne, en partenariat avec la société Spid Tech, à l’instar du groupe Verbaere. Cependant, la vente de véhicules n’est pas encore à l’ordre du jour, même si Vulcain s’affaire beaucoup sur le sujet. « Nous avons tous un gros travail à faire pour ce nouveau mode de consommation qu’est la vente de véhicule, qui va rogner sur les marges des concessionnaires, et donc, nous devons adapter nos structures tous ensemble. Les constructeurs doivent revoir leurs exigences de standards, par exemple. La vente en ligne, nous y venons avec Ford et son Mustang Mach-E 1400, qui sera vendu exclusivement sur le Web. Mais au-delà des contraintes, nous travaillons fortement sur des solutions », conclut Vincent Girerd.

Tous les chiffres du groupe Vulcain en 2019 :