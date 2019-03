Le groupe Vulcain a notifié son intention auprès de l’Autorité de la concurrence d’acquérir les concessions du groupe Davi Autos, dirigé par Charles-Henri Thomas. L’opération porte sur le rachat des sites de Vienne (Kia, Mazda et Volvo), de Bourgoin-Jallieu (Kia, Mazda et Honda) et d’Annecy (Kia). L’ensemble de ces sites avait représenté un chiffre d’affaires de plus de 16 millions d’euros en 2017.Pour le groupe Vulcain, ce développement s’inscrit en parfaite cohérence avec son portefeuille de marques, puisqu’il représente déjà les panneaux Kia, Mazda, Honda et Volvo dans plusieurs départements. Il va poser un premier pied dans le département de Haute-Savoie.En 2018, le groupe dirigé par Vincent Girerd a affiché un chiffre d’affaires de. Il dénombre 550 collaborateurs répartis sur 31 sites.