Pour se développer, tout en agissant en faveur de l’environnement, des millions d’euros sont nécessaires. C’est en tout cas le message que transmet une nouvelle grosse levée de fonds réalisée par une société française Vulog, qui, par sa plateforme technologique, lance et exploite des flottes de véhicules partout dans le monde. En effet, après avoir reçu une première enveloppe de 17,5 millions d’euros il y a trois ans, celle-ci fédère encore et vient de conclure un autre tour de table de 26 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques tels que Bpifrance, ETF Partners, Frog Capital, Inven Capital, et de la Banque européenne d’investissement, l’un des principaux bailleurs de fonds pour l’action en faveur du climat.

La mobilité partagée, une norme

« Ce financement marque notre volonté de soutenir des entreprises dont l’ambition est d’agir concrètement pour réduire notre impact environnemental, en particulier dans les secteurs qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre tel que le transport. Nous sommes convaincus qu’un tel changement ne pourra s’opérer sans innovation technologique : elle est la clé dans la lutte contre les émissions carbone. C’est pourquoi nous avons choisi de renouveler notre soutien à Vulog, fleuron de la French Tech qui s’est imposé comme le leader mondial en la matière. Nous partageons la même ambition et la même vision d’un futur où la mobilité partagée, électrique et multimodale est la norme », souligne Gilles Schang, directeur adjoint du pôle Ecotechnologies de Bpifrance.

Vulog lancera un premier projet à New-York

Partenaire entre autres de grands groupes automobiles comme Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis, et présent dans plus de 40 villes dans le monde, Vulog va donc rapidement se développer en Europe et à l’international au cours de l’année 2021 : la start-up assurera ainsi le lancement de huit nouveaux projets de mobilité dans les trois prochains mois, dont l’expansion du service WeShare à Hambourg et le lancement d’un premier projet à New-York avec une flotte de vélos électriques en libre-service.



Selon Gregory Ducongé, CEO de Vulog, « notre mission est claire : réduire la place du véhicule personnel dans les villes. Pour cela nous apportons des solutions pratiques, économiques et écologiques au grand public comme aux entreprises, ainsi que des outils opérationnels performants et intelligents aux opérateurs pour les accompagner vers l’optimisation et la rentabilité des services. »