Quand Vulog voit encore plus grand. Six nouveaux projets et trois mois, un combo parfait pour la société niçoise, qui permet de continuer son expatriation à travers le monde. En 2018, ce spécialiste des technologies de mobilité partagée* a donc lancé 12 grands projets d’autopartage dans le monde, dont la technologie équipe désormais des services de véhicules partagés dans 25 villes et 5 continents.

Et 6 ont éclos en l’espace de 3 mois.



Outre le lancement de nouveaux projets en Europe (250 véhicules électriques à Oslo avec GreenMobility et 300 à Stockholm avec Aimo), d’autres ont permis à Vulogde mettre un pied aux Etats-Unis et en Chine.

D’abord, le groupe PSA s’est appuyé sur la technologie de Vulog pour lancer son premier service d’autopartage Free2move à Washington D.C en octobre 2018. Il s’agit d’une flotte de 600 véhicules disponibles dans la capitale américaine. Vulog annonce également sa présence à Los Angeles de par sa collaboration avec Dashee concernant ses scooters électriques. Et, un troisième grand projet verra le jour sur la côte est des Etats-Unis avant la fin de l’année 2018.



En Chine, Vulog collabore désormais avec Dongfeng Motor Group et PSA pour assurer une nouvelle fois le déploiement des activités d’autopartage de Free2move à Wuhan. Plus de 300 véhicules électriques sont ainsi disponibles et 3 000 le seront d’ici fin 2019.

Selon l'entreprise niçoise, avec des bureaux à Toronto, San Francisco, Shanghai, Paris et Nice, Vulog réalise désormais 90 % de son activité commerciale à l’international. L’entreprise a été nommée au classement Deloitte Technology Fast 500™ EMEA et figure également au palmarès Tech Tour Growth 50, qui recense les 50 entreprises européennes affichant un taux de croissance annuel supérieur à 100 % et dont la valeur se situe entre 100 millions et un milliard de dollars.

*Sa plateforme SaaS permet aux constructeurs automobiles comme aux loueurs de concevoir des services d’autopartage