Herbert Diess l’avait annoncé début décembre : le groupe Volkswagen n’a pas réussi à atteindre en 2020 ses objectifs d’émissions de CO 2 fixés pour sa flotte par la norme européenne CAFE. Grâce à une explosion de 335 % de ses ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables en Europe, soit 315 400 unités, le groupe industriel allemand est toutefois parvenu à baisser ses émissions moyennes de dioxyde de carbone de 20 %, avec 99,8 g/km contre 124 g/km en 2019.

Mais, même en prenant en compte les résultats des autres constructeurs avec lesquels le groupe Volkswagen s’est constitué en « pool CO 2 », à savoir SAIC (groupe MG), Aiways et LEVC, la moyenne descend à 99,3 g/km, soit 0,5 g/km de trop par rapport à l’objectif fixé. Et encore, les émissions des Bentley et Bugatti sont comptées séparément ! Si l’on ne connaît pas encore le montant de l’amende que le groupe devra payer à l’Union européenne (95 € par gramme multiplié par le nombre de véhicules vendus), l'analyste Matthias Schmidt, cité par l'AFP, l'estime à presque 140 millions d'euros. Les dirigeants allemands ont toutefois « constitué des provisions pour éviter tout impact sur le résultat du quatrième trimestre », tandis qu’ils font tout pour corriger le tir dès 2021.



À LIRE. Volkswagen n’atteindra pas ses objectifs d’émissions de CO 2 en 2020

Les marques Audi et Volkswagen dans les clous

En effet, cet objectif raté de peu ne doit pas cacher les énormes progrès réalisés par le groupe depuis le scandale du « dieselgate ». En 2020, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus par le groupe Volkswagen en Europe a atteint 9,7 %, contre 1,7 % en 2019, tandis qu’il s’est imposé comme le leader du marché de l’électrique en Europe de l’Ouest avec 25 % de parts de marché. C’est notamment dû aux modèles vendus sous les couleurs Audi et Volkswagen, puisque ces deux marques sont les seules du groupe à avoir atteint et même dépassé leurs objectifs en matière d’émissions de CO 2 .

Nous ne connaissons pas encore le résultat pour les autres marques du groupe (Bentley, Bugatti, Cupra, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche), mais la flotte de véhicules vendus sous le blason Volkswagen a diminué de 22 % ses émissions en 2020 pour atteindre 92 g/km contre 119 g/km, alors que son objectif était fixé à 97 g/km. Ceci, en partie grâce au succès de la nouvelle ID.3, lancée en septembre après avoir été retardée, qui s’est écoulée à 56 500 unités, dont 4 187 en France. Comme nous l’a confié un distributeur français de la marque, il semblerait toutefois que le constructeur ait incité ses concessionnaires à immatriculer de nombreuses ID.3 avant la fin de l’année pour accélérer ce bon démarrage afin de mieux respecter les quotas. Comme nous l’écrivons dans le n° 137 de L’argus édition Pro, à paraître la semaine prochaine, presque la moitié des immatriculations d’ID.3 en France a ainsi été identifiée dans le canal « véhicules de démonstration + garages », soit 1 972 unités, dont 1 205 sur le seul mois de décembre.

Par ailleurs, les émissions moyennes de CO 2 de la gamme Audi se sont élevées à 101,5 g/km en Europe, soit 20 % de moins qu'en 2019, et surtout 4,1 g/km de moins que l'objectif qui lui était fixé.



À LIRE. Les constructeurs autos partent en « pool » dans la course aux CO

Des investissements colossaux

« Malgré des efforts d’électrification très ambitieux, nous avons manqué de peu l’objectif défini pour la flotte de véhicules, mais Volkswagen est clairement sur la bonne voie. » C’est avec ces mots que Rebecca Harms, membre du conseil du développement durable indépendant de Volkswagen, résume la situation. Le groupe ambitionne en effet de devenir le leader mondial de la vente de véhicules électriques d’ici à 2025, mais aussi climatiquement neutre à l’horizon 2050 afin de respecter son engagement en faveur de l’Accord de Paris. De même, il prévoit d’atteindre les objectifs fixés par la norme CAFE dès 2021.

Le groupe Volkswagen se donne pour cela les moyens de ses ambitions en investissant 35 milliards d’euros dans l’électro-mobilité, auxquels s’ajoutent 11 milliards pour l’hybridation des modèles existants. D’ici à 2030, l’industriel prévoit ainsi de proposer 70 modèles électriques et d’en vendre 26 millions : 19 millions seront conçus sur la plate-forme modulaire électrique MEB, les 7 millions restants étant basés sur la plate-forme hautes performances PFE. En parallèle, 7 millions de véhicules hybrides sortiront des chaînes. Et cela commence dès maintenant ! Audi proposera en effet dès cette année les e-tron GT et Q4 e-tron, Porsche s’apprête à lancer une Taycan propulsion, tandis que la marque Volkswagen a prévu de lancer ou de présenter les ID.4, ID.5 et ID.Buzz dans les prochains mois. De même, selon Herbert Diess, président du directoire du groupe, « Cupra et Skoda lancent maintenant des modèles électriques attractifs qui nous permettront d’atteindre nos objectifs de flotte cette année ».



À LIRE. Nouveautés autos. Les modèles allemands qui arriveront en 2021



Top 5 des modèles électriques vendus dans le monde par le groupe VW en 2020

VW ID.3 : 56 500 Audi e-tron : 47 300 VW e-Golf : 41 300 VW e-up! : 22 200 Porsche Taycan : 20 000

Top 5 des modèles hybrides rechargeables vendus dans le monde par le groupe VW en 2020

VW Passat : 27 200 Audi Q5 : 23 500 Porsche Cayenne : 21 500 Skoda Superb : 16 400 Volkswagen Golf : 15 200