A la suite du départ de Luca de Meo pour Renault, la présidence de Seat était temporairement gérée par Carsten Isensee. Il sera remplacé, à partir du 1er octobre prochain : le Conseil d’administration du groupe Volkswagen, vient, en effet, de nommer Wayne Griffiths à la tête de la marque espagnole. Carsten Isensee conserve son poste de vice-président exécutif chargé des finances et de l’informatique.

Un fidèle du groupe Volkswagen

Les autres mouvements chez Seat

Le Britannique n’est pas un inconnu pour la marque Seat qu’il a rejoint en 2016 en tant que directeurs des ventes. Il a rapidement gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président des ventes et du marketing, qu’il occupe toujours actuellement. Mais il est également P-DG de Cupra , la marque sportive espagnole.. Wayne Griffiths a fait toute sa carrière au sein du groupe Volkswagen : il est entré chez Audi en 1989, pour y revenir après un premier court passage chez Seat (1991–1993).

Parmi les autres nominations au sein de Seat, Herbert Steiner occupera, dès le 1er novembre prochain, le poste de vice-président pour la production et la logistique. Quant à Luis Comas, il devient le nouveau président des commissions d’audit et de gouvernance de Seat et des installations Volkswagen Navarra.