Un lancement de choc avec le soutien d'Amazon !

Vers une extension du domaine du covoiturage

Avec plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde, dont plus de 10 millions en France, et sa puissance de frappe depuis son rachat par Google, Waze a le parfait profil du « game changer » dès qu’il lance une nouvelle fonctionnalité ou qu’il envisage une arrivée sur un nouveau segment de marché.Dès lors, l’annonce du lancement de son offre de covoiturage, baptisée « Waze Carpool », dans l’ensemble des Etats-Unis est prise très au sérieux par tous les acteurs de ce marché, par ailleurs vraisemblablement promis à un développement significatif dans les prochaines années. Surtout que Waze a multiplié les tests dans plusieurs villes américaines et en Israël avant de lancer les grandes manœuvres. Et d’autant plus que le groupe déploie l’artillerie lourde en s’associant à Amazon pour bien encadrer ce lancement : les employés des centres de stockage d’Amazon seront ainsi encouragés à avoir recours au covoiturage pour leurs déplacements !Des grandes manœuvres qui devraient conduire à un déploiement en Europe, même si aucune communication officielle n’est intervenue sur ce point. La France compterait alors parmi les marchés cibles, car BlaBlaCar a notamment préparé le terrain. Le groupe français trouverait alors un sérieux concurrent sur son chemin, mais on peut aussi que cela élargirait subitement le marché du covoiturage, tant la notoriété de Waze est avérée.