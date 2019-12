« Enregistrer une telle croissance après seulement quatre années d'existence est une immense fierté. On a aujourd'hui l'intime conviction que WeProov s'impose de plus en plus comme une référence sur les marchés de l'assurance et de l'automobile. Nous continuons de développer notre solution en la basant sur l'intelligence artificielle et en mettant l'utilisateur au cœur du processus », commente Gabriel Tissandier, Co-fondateur de WeProov.