ProovEstimate, le nouvel outil de la start-up WeProov , engagée dans l'inspection des véhicules, a vocation à faciliter la vie des particuliers tout comme des professionnels du secteur. Ainsi, cette fonctionnalité permet d'effectuer un état des lieux d'un véhicule endommagé, dans l'optique d'une refacturation en adéquation avec la gravité des dégâts causés. Mais la singularité de ce nouveau service réside dans sa rapidité de traitement du chiffrage. Ainsi, WeProov déclare pouvoirUne prouesse dont se félicite Gabriel Tissandier, co-fondateur de WeProov : « Nous avons réussi à démontrer en trois ans d'existence que WeProov est capable de se déployer sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur automobile. A présent, nous entrons dans une nouvelle phase de développement qui doit nous permettre de devenir l'acteur incontournable de référence en matière de confiance ».Cette nouvelle innovation conforte ainsi les ambitions de la start-up dans le secteur de l'automobile. Aujourd'hui déployée auprès de toutes les catégories d'acteurs (transporteurs, constructeurs, concessionnaires, gestion des véhicules en entreprise, loueur, véhicules partagés, carrossiers et assurance), WeProov annonce souhaiter prochainement développer une gamme de services complémentaires à forte valeur ajoutée, et fait part de ses avancées dans le secteur de l'Intelligence Artificielle.