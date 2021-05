En avril dernier, Pierre Guirard, co-fondateur et président de Wyz Group, spécialiste de la vente et de la gestion de pneus en ligne pour les professionnels, exposait à l’occasion d’une visioconférence les effets du confinement sur l’entreprise et les collaborateurs. Plus de deux mois se sont écoulés depuis cette prise de parole et les tendances du mois de juin dépassent les attentes. « La reprise est extrêmement solide, avec un mois de juin digne d’un mois d’hiver, ce qui n’est pas habituel du tout, constate-t-il. Si le marché reste porteur comme en juin, nous atteindrons notre objectif, mais j’ai des doutes ». A la mi-mars, la société affichait une croissance de 25% de son chiffre d’affaires. Elle était dans les clous par rapport au plan qu’elle s’était fixée à horizon 2020 : atteindre un CA de 50M€, soit une moyenne de 4M€ par mois, lui permettant ainsi de passer du statut de PME à ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Un marché du pneu qui restera déstabilisé

Wyz Group entrevoit une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires cette année (43,2M€ en 2019), et ce malgré la crise et un secteur qui n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière. « Nous sommes passés de 0 à 1 000 commandes en quelques jours, la reprise a été immédiate et c’est toute une chaîne qui doit se recaler, c’est compliqué, affirme Pierre Guirard, qui anticipe un marché encore déstabilisé pendant les neuf prochains mois, du fait notamment d’un taux de disponibilité encore faible dans les usines. De plus, les transporteurs sont submergés et les délais de livraisons allongés, avec parfois peu de retours d’informations et un pilotage à vue. La situation commence à s’améliorer depuis début juillet mais cela reste fragile. Le signal reste malgré tout positif même si les pertes cumulées sur la période de confinement, nous ne les retrouverons pas ».

L’arrivée en Allemagne reportée à 2021

Des projets en France ont pris du retard et l’arrivée sur le marché allemand, « avec au moins deux constructeurs », prévue en 2020, a été reportée à l’année prochaine.Wyz Group opère à ce jour en France, au Benelux, en Espagne, au Portugal et en Suèdedans le cadre d’ accords européens signés avec les constructeurs . « Nous avons tâtonné à l’international avant de trouver le bon modèle, il y a deux ans, reconnaît Pierre Guirard. Notre déploiement dépend à la fois du poids du pays mais aussi du poids des clients dans ce pays. Si nous rentrons dans un nouveau marché avec un seul client, cela ne marche pas. Il faut plusieurs acteurs et un volume minimum à gérer ».A LIRE. Wyz Group signe avec Ford