En ce début d’année 2021, Wyz Group annonce clairement la couleur : forte de ses 34 % de croissance profitable réalisés en 2020, l'entreprise a décidé d’opérer un virage dans la diversification de ses activités digitales, donc de déployer de nouvelles offres de produits et services hors pneumatiques. Pour cela, elle compte s'appuyer sur une start-up, spécialiste du e-commerce.

Wyz investit dans Spid

En effet, Wyz Group a pris une participation à hauteur de 29 % dans Spid Tech et intégré son comité stratégique. Créée en 2018, cette jeune pousse propose aujourd’hui des solutions de vente d’accessoires en ligne en marque blanche pour 500 clients concessionnaires et groupes de distribution automobile en France.



« La complémentarité des deux entreprises de la Tech française est évidente. Elle permettra de lancer prochainement auprès de leurs clients une offre conjointe de sites en ligne de vente de pneus, d’accessoires et de pièces de rechange » préviennent conjointement Pierre Guirard, P-DG de Wyz, et Fabien d’Aumale, fondateur de Spid Tech.

Un seul espace de commande

Client commun aux deux partenaires, Nissan sera le premier témoin de ce rapprochement capitalistique avec la mise en place dans les prochaines semaines d’une plate-forme de vente multiproduit via le Nissan Club. D’un point de vue technique, il s’agira donc de créer un outil unique pour commander tous les produits dont un client a besoin en un seul et même espace puisque Wyz sera connecté à Spid.



« Je suis convaincu que le futur de Wyz Group passe par de l’intégration horizontale et par la diversification de nos activités. Nous resterons toujours dans notre secteur d’expertise, à savoir le pneumatique et l’automobile. Mais nous réfléchissons désormais à des rapprochements commerciaux ou capitalistiques avec des entreprises natives du digital, comme ici Spid Tech. Nous souhaitons trouver et déployer de nouvelles offres modernes et pertinentes », souligne Pierre Guirard.



Ce premier exemple avec Nissan est donc prometteur pour le binôme, qui compte bien séduire d’autres clients d’ici à la fin de l'année 2021.