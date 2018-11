Après Renault, puis Toyota Europe il y a près d’un an, Wyz Group annonce la conclusion d’un nouveau contrat d’envergure avec Ford Europe. « C’est le 14ème constructeur qui fait appel aux prestations digitales de Wyz et notamment de sa solution de dépannage pneumatique pour l’ensemble de son réseau en France », se réjouit le groupe dirigé parpar voie de communiqué, avant d’ajouter : « Wyz Group devient le leader auprès des constructeurs automobiles dans son domaine ».On retrouve la même motivation chez Ford que chez Toyota. « Notre constat était clair : nous perdions des ventes de pneumatiques avec notre réseau en raison d’indisponibilités chez nos partenaires manufacturiers sur certaines références, soit entre 5 à 10% de ventes déclinées auprès de nos clients. Il nous fallait trouver une solution pour y pallier », expose, directeur marketing chez Ford France (Direction Ford Service), qui précise que la solution de Wyz est d’ores et déjà en cours de déploiement au sein du réseau français.L’interface générée par Wyz Groupe permet au réseau du constructeur de compléter son offre de pneumatiques dès qu’une indisponibilité produit est identifiée, avec un taux de disponibilité garanti de 98% et des délais de livraison compris entre 24 et 48 heures.Rappelons que Wyz Group a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2017, en progression de 25% par rapport à 2016, pour un volume global de 335000 pneus, majoritairement premium. Pierre Guirard et, directeur commercial Europe, tablent sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 35 millions d’euros au titre de l’exercice 2018, soit une nouvelle progression significative qui doit rapprocher le groupe de l’objectif symbolique des 50 millions d’euros de CA à l’horizon 2020.