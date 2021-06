Quelques mois après avoir lancé son nouveau site internet, toujours afin d’intensifier sa digitalisation et d’accompagner celle de ses clients, Wyz Group, présidé par, crée son propre réseau de formation en ligne, sobrement baptisé Wyz Academy. A la clé de ce nouveau service, « un renforcement des compétences des clients à deux niveaux : la connaissance sur le pneu en premier lieu, grâce à des modules techniques, et l’optimisation de la vente en second lieu, à l’aide de formations commerciales ».En fait, le spécialiste de la vente et de la gestion du pneu en ligne pour les professionnels propose un éventail de 4 offres bien distinctes : technique (6 modules), marketing/vente (12), logistique (2) et enfin cursus complet (20). De quoi contenter tous les besoins et favoriser l’établissement de programmes de formation.Chaque formation se conclut par la remise d’un précieux sésame, à savoir un certificat Wyz Academy. Il valorise l’acquisition rapide et efficace des compétences, au sein d’une formation requérant rigueur et implication.La WYZ Academy est « destinée aux réseaux de concessionnaires, mais en premier lieu aux réseaux d’agents et garages, qui ne bénéficient souvent pas de formation autour des métiers du pneumatique ».Rappelons que Wyz Group connaît une croissance régulière depuis plusieurs années et qu’il doit se rapprocher de l’objectif symbolique des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.