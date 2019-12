PSA se concentre sur la fusion avec FCA, mais n’en oublie pas pour autant ses autres marques. Une nouvelle ère s’annonce du côté d’Opel puisque le grand patron du groupe automobile français, Carlos Tavares, va céder sa place de président du conseil de surveillance de la marque au blitz (il le présidait depuis le rachat d'Opel par PSA en 2017).



Alors qu'il était déjà membre, le Français Xavier Chéreau reprend donc la tête de la présidence du conseil. Il reportera directement à Michael Lohscheller, directeur général d’Opel. Rappelons que celui-ci est au directoire de PSA au mois de juillet 2019.



Xavier Chéreau s'empare alors de la double casquette de président du conseil de surveillance d'Opel et de directeur RH de PSA.

Xavier Chéreau est entré au comité exécutif de PSA en 2015

Diplômé d’un troisième cycle RH de l’IEP Paris, Xavier Chéreau a rejoint PSA Peugeot Citroën en 1994. Il a occupé plusieurs fonctions opérationnelles couvrant l’ensemble des activités liées aux ressources humaines (emploi, développement RH et relations sociales). Il a notamment été en charge des ressources humaines et des relations sociales des sites industriels de Poissy et de Trémery. En 2003, il prend en charge la responsabilité sociale pour trois ans. Ensuite, il devient DRH de la division industrielle et R&D de PSA puis prend la direction RH de PSA et entre au comité exécutif en 2015.

« Le 1er février 2018, il se voit confier le pilotage de la transformation de l’entreprise au travers du rattachement de la direction digitale, de la direction immobilière, en complément du comité coûts fixes dont il a la responsabilité. Ayant su positionner la direction des ressources humaines en tant que partenaire stratégique du business, il se voit ainsi confier la responsabilité de leviers majeurs de transformation du groupe », a souligné PSA.