Yespark, start-up proposant une offre de location longue durée de places de parking, a été sélectionnée par le fonds de dotation Raisesherpas, spécialisé dans l’accompagnement et le financement privé et non dilutif des start-ups françaises. Grâce à cette distinction, Yespark bénéficiera d’un prêt destiné à soutenir sa croissance.Yespark, créée en 2014 paret, fait partie des trois lauréats, sur plus de vingt candidats, distingués par le fonds de dotation et des activités d’investissement du groupe Raise (Raise Investissement et Raise Ventures). Les principaux critères imposés par Raise étaient les suivants : avoir un siège social en France, 18 mois d’existence minimum, des fondateurs associés majoritaires ou détenant 50% des droits de vote, et un chiffre d’affaires d’au moins 250000 euros sur l’exercice clôturé ou un objectif de plus de 500 000 euros sur l’exercice en cours.« Nous sommes très fiers de cette distinction qui vient nous conforter dans l’idée que nous présentons un business model solide. C’est rassurant pour nos partenaires, les bailleurs sociaux, qui nous font confiance et comptent sur nous », se réjouit Thibaut Chary, co-fondateur de Yespark, avant de rappeler que la start-up compte plus de 160 bailleurs sociaux partenaires, référence sur son application plus 30000 places à travers toute la France, et a reversé plus de 8 millions d’euros à ses partenaires en 2018. En outre, on peut signaler que Yespark réunit désormais plus de 30 collaborateurs.Yespark compte naturellement utiliser ce prêt pour augmenter significativement son nombre de places de parking en exploitation dans différentes villes en France ou à l’étranger (la start-up s’est notamment implantée en Italie, à Turin, à la fin de l’année 2018).