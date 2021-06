ZF Aftermarket, l’entité après-vente de ZF Friedrichshafen, fait donc son retour sur le salon Equip Auto , afin de « réaffirmer son engagement auprès des acteurs de l’après-vente automobile et poids lourd ». « Il s’agit d’une plateforme pertinente qui a la capacité de rassembler toute la profession. Son positionnement et plus particulièrement l’importance accordée aux réparateurs, qui sont les prescripteurs de nos produits et de nos marques, ont été des points essentiels dans notre décision de revenir sur Equip Auto », déclare, responsable communication et événements pour ZF France.Sur un stand de 114 m², ZF Aftermarket prévoit de nombreuses animations, ainsi qu’un vaste dispositif de communication sur et autour du salon Equip Auto. L’accent sera porté sur les solutions concrètes du groupe permettant aux réparateurs de répondre à « des tendances comme l’accroissement du parc équipé de boîtes de vitesses automatiques, à l’hybridation ou l’électrification croissante des véhicules, à la digitalisation des ateliers, car cela impactera le marché de la rechange à plus ou moins court terme », dixit, responsable marketing ZF Aftermarket France. Par exemple, les amortisseurs pilotés CDC Sachs ou la boîte de vitesses automatique hybride à 8 rapports, offrant des économies de CO2 et ayant permis la signature de contrats d’envergure avec BMW et FCA, seront mis en avant.En outre, on peut rappeler que la nouvelle génération de plaquettes de freins destinées aux véhicules électriques, baptisée Electric Blue, permet à ZF Aftermarket de figurer dans la liste des innovations présélectionnées dans la catégorie « Pièces, Équipements et Composants (rechange) » des Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile d’Equip Auto . En attendant peut-être mieux.